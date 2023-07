Politiche industriali | un anno per definire la nuova strategia | intesa Mimit-Invitalia

(Di martedì 4 luglio 2023) Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e(Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa) hsiglato un’per le attività di analisi utili alla definizione di un nuovo modello di. “Il protocollo – si legge in una nota – si inserisce nel percorso del Ministero delle Imprese e del Made in Italy perentro la prima metà del 2024 lavisione strategica di politica industriale “Made in Italy 2030?, agganciando i settori tradizionali di forza del sistema produttivo italiano alle trasformazioni digitali, tecnologiche, ambientali e geoeconomiche in corso”. L’, della durata di 3 anni, “intende valorizzare – prosegue il comunicato – le competenze di ...

"Speriamo che l'Unione europea, invece di norme ideologiche, inizi a fareche vanno nella direzione di tutelare tutti gli stati membri" ha detto Fontana "In Cina e in altri ...Mentre il presidente della Regione, Fontana, su sviluppo e sostenibilità, si augura che "l'Unione europea, invece di norme ideologiche, inizi a fareche vanno nella direzione di ...... quella che in Assolombarda riunisce glidi Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, e ..."Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni" un voucher elettorale in bianco alle ultime elezioni. ...

Politiche industriali, firmato protocollo d'Intesa Ministero delle ... InvItalia

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Invitalia (Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa) hanno siglato un’intesa per le attività di analisi utili alla ...Via libera del parlamento di Malta alla legge che impedisce l’applicazione delle sentenze dei tribunali esteri nei confronti degli operatori del settore dell’azzardo. La “questione maltese” viene da l ...