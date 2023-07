Policlinico San Pietro | seconda conferenza dedicata al pittore Antonio Cifrondi

Una donna di 51 anni è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione delMatteo di Pavia, dopo essere stata aggredita dal marito nella tarda serata di ieri nell'abitazione della coppia a Mortara (Pavia), in Lomellina. Secondo una prima ricostruzione ...Entro il 2024 saranno inaugurate anche tutte le altre fermate, inclusa Sforza, che ... collegando il quadrante est (che accoglie l'aeroporto) con quello ovest (fino al capolinea...Entro ottobre 2024 aprono 13 fermate: Sforza. Santa Sofia. Vetra. De Amicis. Sant'Ambrogio. Coni Zugna. California. Bolivar. Tolstoj. Frattini. Gelsomini. Segneri.Cristoforo FS. ...

Aggredita dal marito nel Pavese, 51enne in rianimazione Euronews Italiano

Una donna di 51 anni è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione del Policlinico San Matteo di Pavia, dopo essere stata aggredita dal marito nella tarda serata di ieri nell'abitazione ...Domenico Pirrone era ricoverato dal 27 giugno scorso nel reparto di Rianimazione Policlinico di Messina ma, purtroppo, nulla da fare per il giovane che era stato coinvolto, a bordo del suo scooter, in ...