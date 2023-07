Polemiche per la festa vip in spiaggia a Forte dei Marmi

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 4 luglio 2023) Bagno Annetta,dei, sabato sera. Prende il via unasullache diventerà da lì a poche ore, l’evento glamour dell’estate 2023. Arrivano sullapiù famosa della Toscana e non solo, volti noti come i calciatori Leonardo Bonucci e Riccardo Saponara, il conduttore televisivo Rudy Zerbi e gli attori Marco Bocci con Laura Chiatti. Tavoli apparecchiati in riva al mare, palco con troni e dj, musica e giochi acrobatici. Il video della serata viene pubblicato sui social e dai media. E scoppia subito la polemica. “Non abbiamo autorizzato nulla del genere” dichiara il lunedi dopo, il sindaco dideiBruno Murzi che se la prende “con chi nel nostro Paese fa come gli pare, credendo di passarla liscia”.