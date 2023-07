Pochettino | “Chelsea miglior club inglese Pronti a vincere”

(Di martedì 4 luglio 2023) Prime parole ufficiali per il neo tecnico dei Blues che si è presentato alla stampa in vista dell'inizio della nuova avventura.

Primo giorno da allenatore delper Mauricio, che si è presentatp ai tifosi dei Blues con una lunga intervista concessa ai canali ufficiali del club. Dopo l'esperienza al Tottenham e la parentesi al Psg, il ...Le parole di Mauricionella conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore delMauricioha parlato ai canali ufficiali del. PAROLE - "Sono molto felice di essere qui oggi a Cobham e cominciare il nuovo lavoro. Io e il mio staff vogliamo portare ...2023 - 07 - 03 13:22:10, eccoPrimo giorno alper Mauricio. L'ex tecnico di Psg e Tottenham è stato scelto come nuovo allenatore dei Blues. 2023 - 07 - 03 13:18:...

Chelsea, Pochettino: "Saremo molto forti, abbiamo bisogno di leader" GianlucaDiMarzio.com

Sulle prime pagine inglesi di oggi, martedì 4 luglio 2023, si parla di calciomercato e del forte interesse del Manchester City per il difensore.L’Inter ha come priorità la chiusura dell’affare che punta a riportare Romelu Lukaku in rosa a titolo definitivo dal Chelsea. Ecco allora cosa è venuto fuori dall’incontro che si è svolto in sede nell ...