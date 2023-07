Pnrr - Colonnine nelle superstrade | il primo bando è un fiasco

(Di martedì 4 luglio 2023) Dal governo arrivano continue precisazioni sul progresso del, il Piano nazionale di ripresa e resilienza finanziato da ingenti risorse europee (oltre 200 miliardi di euro, di cui 60 miliardi a fondo perduto). Il presidente del consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, ha più volte respinto le critiche e assicurato l'assenza di problemi insormontabili; tuttavia, i ritardi, spesso attribuiti a fattori esterni (dai precedenti governi alle altre componenti dell'amministrazione Pubblica fino alla necessità di rinegoziare alcune condizioni con Bruxelles) sono inequivocabili e non sono il solo frutto di speculazioni politiche o indiscrezioni di stampa. il caso dei bandi per la realizzazione dellecittà e lungo le: lo stesso ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase) ne ha ...

... proprio dove lesono fondamentali per agevolare l'affermazione della mobilità elettrica ... per l'appunto, con le risorse del. Il piano prevede l'installazione, entro il 30 giugno del ...Poche, invece, le proposte per le "" nelle superstrade e senza i requisiti di ammissibilità. È il bilancio del primo bando 2023 dedicato alla misura delper lo sviluppo di ...Poche, invece, le proposte per le '' nelle superstrade e senza i requisiti di ammissibilità. È il bilancio del primo bando 2023 dedicato alla misura delper lo sviluppo di ...

Pnrr, finanziate oltre 4.700 colonnine per le città. Niente per le superstrade HDmotori

Il ,inistero dell'Ambiente ha pubblicato l'esito della prima fase di selezione: 4.700 progetti per le città, mentre i pochi presentati per le arterie extraurbane non hanno neanche soddisfatto i requis ...Nelle città italiane stanno per arrivare oltre 4.700 nuove colonnine di ricarica grazie ai fondi del PNRR. Nel 2024 un nuovo bando.