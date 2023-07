(Di martedì 4 luglio 2023) (Adnkronos) – I, una delle band più rappresentative degli ultimi 25 anni di alternative rock, aggiungono unanelitaliano con la tappa a. Dopo aver annunciato la partecipazione al ‘Lucca Summer Festival’, la band di Brian Molko e Stefan Olsdal sarà di scena 1° agosto allo Stadio Vanni Sanna per una imperdibile serata. Nell’arco della loro carriera ihanno piazzato 5 album nella top ten Uk e hanno collaborato con leggende della musica come David Bowie, Robert Smith e Michael Stipe.Maestri nel descrivere la condizione umana, ihanno saputo con le loro canzoni accendere i riflettori su mondi della nostra società che sono troppo spesso visti da alcuni con indifferenza se non addirittura con odio.Il loro ultimo album ...

, una delle band più rappresentative degli ultimi 25 anni di alternative rock, aggiungono una nuova data nelitaliano con la tappa a Sassari. Dopo aver annunciato la partecipazione al '...... dopo essersi esibito a Messina, Tiziano Ferro si rimetterà in viaggio per proseguire il suoe ... Dalla scena internazionale arriveranno Lil Nas X, ie Robbie Williams Vai alla Fotogallery...di tornare in Europa" I Simply Red hanno riservato all'Italia una parte importante del loro... Dalla scena internazionale arriveranno Lil Nas X, ie Robbie Williams Vai alla Fotogallery

Placebo in tour, aggiunta nuova data a Sassari Adnkronos

Il 1° agosto 2023 i Placebo suoneranno in concerto a Sassari, nello stadio della squadra locale di calcio. Un momento di grande musica anche per tutta la Sardegna.Dopo aver annunciato la partecipazione al Lucca Summer Festival, la band di Brian Molko sarà in scena il 1° agosto in Sardegna ...