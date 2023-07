Pit stop della salute | la sosta ai box - ambulatori che fa vincere la corsa contro le malattie

(Di martedì 4 luglio 2023) In una gara di Formula 1 un Pitpuò risultare decisivo per un pilota pero perdere. Per un 'pilota' di camion un Pitpuò essere ancora più importante: può addirittura consentire di ...

In una gara di Formula 1 unpuò risultare decisivo per un pilota per vincere o perdere. Per un 'pilota' di camion unpuò essere ancora più importante: può addirittura consentire di diagnosticare e, dunque ......- ha commentato l'assessora al Sociale Giulia Guainai - ringraziamo Sogefarm per la preziosa collaborazione come abbiamo visto anche in occasione dell' attivazione dei per due punti baby......- dichiara l'assessora al sociale Giulia Guainai - Ringraziamo Sogefarm per la sempre preziosa collaborazione come abbiamo visto anche in occasione dell'attivazione dei per due punti 'baby' ...

F1 | GP Austria - Verstappen il filosofo: "Pit-stop un rischio Puoi ... F1inGenerale

L'ultimo gran premio è stato interessante in casa Ferrari: è andato in scena un botta e risposta tra Sainz e Vasseur ...Nel dopo gara di Zeltweg non è passato inosservato il cattivo umore di Carlos, che nella prima parte di gara si riteneva più veloce di Leclerc: "Mi è successo di tutto dopo aver fatto gioco di squadra ...