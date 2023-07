Pirelli a Silverstone con la nuova costruzione | dopo il GP prove di 2024

(Di martedì 4 luglio 2023) Pista severa,, per gli pneumatici. La più severa della stagione per le forze laterali scaricate sulle gomme e per lo stress al quale sono sottoposte.si presenta al GP di Gran ...

L'intervento sulle costruzioni ha permesso adi non ricorrere alla "leva" dell'incremento delle pressioni minime di gonfiaggio. Valori che, peraltro, nel week end dirisultano ...Inoltre, la nuova specifica consente adi mantenere sostanzialmente inalterate rispetto ...impegnative per le gomme - ha concluso relativamente a quanto sia probante il circuito di-...L'11 e il 12 luglio,rimarrà aper i test di sviluppo sui pneumatici da asciutto senza termocoperte. Parteciperanno al test Red Bull (un giorno), Haas e Williams. Dopo Monza, ...

Isola presente le nuove Pirelli al debutto a Silverstone FormulaPassion.it

F1 GP Gran Bretagna Pirelli - Al Gran Premio della Gran Bretagna, i team utilizzeranno C1 come P Zero White hard, C2 come P Zero Yellow medium e C3 come P Zero Red soft. Una scelta dovuta agli alti li ...ROMA (ITALPRESS) - "Il Gran Premio di Gran Bretagna segnerà il debutto di una nuova costruzione dei pneumatici da asciutto, la cui introduzione anticipa l ...