Pionieri Queer | Antonio Rocco e la teologia omosessuale del corpo

(Di martedì 4 luglio 2023) Ilè la carta geografica dell’assoluto. Sui nei, sui punti neri, nel solco delle rughe, nell’incavo delle ascelle si possono leggere le più riposte geometrie dell’Assoluto. Una filosofia naturalista portata all’estremo è la specialità di padre, cui si deve il libro più maledetto di tutta la storia della letteratura Italiana, quell’Alcibiade fanciullo a scola che gli dà un primato assoluto tra coloro che sono appassionati di perle degli Inferni bibliotecari. Un libro maledetto in un’epoca illiberale Socrate istruisce Alcibiade nella casa di Aspasia, dipinto di Jean-Léon GérômeCon quanto gusto, nel secolo dei Lumi, i bibliofili deprecavano l’esistenza di una simile vera e propria Summa atheologica, di cui pure dimostravano di avere letto attentamente il testo. Così J. Vogt attaccava nel Settecento un “liber ...

Pionieri Queer: Antonio Rocco e la teologia (omo)sessuale del corpo - Luce Luce

