Piero Gobetti | la vera storia di cui nessuno parla

(Di martedì 4 luglio 2023) C’è unpoco conosciuto e occultato che la bella antologia dei suoi scritti biografici curata da Corrado Ocone per Historica contribuisce a disseppellire (Italiani illustri, pagg. 147, euro 15). È ilche segue le lezioni di Einaudi all’Università di Torino, che stabilisce con lui un rapporto di amicizia e collaborazione, che si fa editore di un suo libro (Le lotte del lavoro) e gli affida la prefazione dell’edizione italiana del saggio Sulla libertà di Mill. Quel saggio, intitolato La bellezza della lotta, può essere considerato una buona sintesi anche del pensiero del giovane torinese, che tenne sempre fermo, col suo maestro, il concetto della politica come accesa competizione fra interessi e idee diverse e selezione della classe dirigente attraverso la lotta. Egli fu perciò sempre rigorosamente liberista, nonché federalista e persino ...

"Questa mattina ho ripreso fra le mani un libro a cui tengo molto, La rivoluzione liberale di", confida Sangiuliano per svelare la genesi della sua iniziativa. "E mentre ne rileggevo ......Junior ( riservato agli studenti delle scuole medie) è risultato Filippo Giovanni Medina . Al secondo posto Davide Orlandi e al terzo Greta Maccaro . Encomi sono andati a VittorioLuoni ...La prima prova della Maturità è terminata, e come ogni anno si dibatte sulle tracce scelte dal Ministero. Tra i ragazzi delle scuole superiori del centro - il liceo scientificoin via Maria Vittoria, il liceo classico e linguistico Vincenzo Gioberti in via Sant'Ottavio e l'istituto Amedeo Avogadro in Corso San Maurizio - la traccia scelta maggiormente sembra ...

Journées dédiées à Piero Gobetti Polo del '900

Il ministro boccia la performance sessista del sottosegretario: “Inaccettabile e scomposta, quella non è cultura”. Lettera al presidente che si smarca dal suo ...A 120 anni dalla nascita dell’economista, protagonista di quella rivoluzione per un Mezzogiorno nuovo, che nel 1947 entra, con l’articolo 119, nella Costituzione Repubblicana come priorità morale e ci ...