Piedone | Sky svela la sinossi della serie con Salvatore Esposito

Leggi su movieplayer

(Di martedì 4 luglio 2023) Ecco le prime novità suSky in sviluppo con l'aiuto dell'interprete e sceneggiatore Salvatore Esposito, ecco lastoria raccontata in quattro episodi prossimamente su Sky e in streaming su NOW. Dopo le anticipazioni dello scorso anno, Sky hato ladell'attesacon Salvatore Esposito,, che darà nuova vita al personaggio interpretato da Bud Spencer negli anni '70. Salvatore Esposito, star di Gomorra - La, Fargo e Spaccapietre si calerà nei panni di un ispettore di polizia, erede spirituale del commissario Rizzo reso immortale da Bud Spencer con l'ormai miticoLo Sbirro del 1973. Lain 4 episodi prodotta da Sky Studios, Wildside, ...