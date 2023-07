Piccole e medie imprese | il fatturato medio è in aumento

La Germania è in recessione, come tutte le fonti ormai confermano. Le nostreimprese metalmeccaniche del lombardo veneto lo hanno già avvertito: più che ai tradizionali indici economici loro guardano al portafoglio ordini e il fatto di essere in molti sub ..." Le agevolazioni " spiega Michela Alladio , presidente della Zona di Dronero di Confartigianato Cuneo " sono rivolte a micro,imprese che presentano iniziative imprenditoriali in ...La Germania è in recessione, come tutte le fonti ormai confermano. Le nostreimprese metalmeccaniche del lombardo veneto lo hanno già avvertito: più che ai tradizionali indici economici loro guardano al portafoglio ordini e il fatto di essere in molti sub ...

Accordi flessibili e prezzi fissi: la transizione inclusiva per piccole e medie imprese Corriere della Sera

Eurovita è la newco che è stata costituita e che dovrà gestire la transizione e rassicurare creditori e investitori ...6] %} {% set day = guidSplitted[3][8:-3] %} {# calcolo il giorno dal firstCreated, ma il fuso è sbagliato #} {% set _day = item.firstcreated. (ANSA) ...