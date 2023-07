Phygital Sustainability Expo | due giornate di moda e design sostenibili | la diretta su Today

Il brand moda Takaturna, azienda di Mondovì (Cn) partecipa alla quarta edizione delExp, in programma a Roma il 5 e il 6 luglio nei Mercati di Traiano, con una sfilata in chiusura della prima giornata della manifestazione, l'esposizione in uno spazio del sito ......dell'Eurosistema BCE - Risultati dell'indagine sulle aspettative dei consumatori - maggio 2023 FOMC - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetariaExpo ...- Moda: al via ilExpo. Intervengono, tra gli altri: il ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani; il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso; il ministro ...

"Phygital Sustainability Expo 2023", due giornate di moda e design sostenibili: la diretta su Today Today.it

Nelle giornate del 5 e 6 luglio, nel complesso archeologico dei Mercati di Traiano, a Roma, il primo ed unico evento in Italia esclusivamente dedicato alla transizione ecosostenibile dei brand di moda ...Il brand moda Takaturna, azienda di Mondovì (Cn) partecipa alla quarta edizione del Phygital Sustainability Exp, in programma a Roma il 5 e il 6 luglio nei Mercati di Traiano, con una sfilata in chius ...