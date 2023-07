Philipsen concede il bis al Tour | Adam Yates resta leader

(Di martedì 4 luglio 2023) NOGARO (FRANCIA) (ITALPRESS) – Seconda vittoria consecutiva per Jasper: il corridore belga della Alpecin-Deceuninck ha beffato in volata l’australiano Caleb Ewan (Lotto Dstny) e il connazionale Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious) nella quarta tappa del 110°de France, la Dax-Nogaro di 182 chilometri. E’ stata una frazione interlocutoria dedicata ai velocisti, è successo davvero poco. Da segnalare l’unica fuga di giornata partita a circa 80 chilometri con Benoit Cosnefroy (AG2R-Citroen) e Anthony Delaplace (Arkea-Samsic): i due sono stati ripresi dal gruppo a 20 chilometri dal traguardo. Volata complicata nel gruppo, negli ultimi due chilometri ci sono state ben tre cadute per prendere le posizioni migliori. Domani tappa di montagna sui Pirenei, la Pau-Laruns di 162,7 chilometri. – Foto LivePhotoSport –(ITALPRESS). L'articolo proviene da ...

Vittoria di tappa e maglia verde della classifica a punti per Jasper Philipsen che si conferma il più veloce del gruppo. Quella di oggi è la seconda vittoria consecutiva per il belga dell'Alpecin Dece ...