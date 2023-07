ARIETE - Luglio sarà un mese entusiasmante per te. Fino al 10, probabilmente, Mercurio ti darà poche possibilità di divertirti, ma poi tutto cambierà e potrai andare in vacanza con i tuoi padroncini ...ARIETE - Marte in Leone ti renderà energico, vivace e iperattivo per tutto il mese. Sarà veramente difficile vederti stare fermo e immobile nel divano o nella tua cuccia. Ti divertirai a correre per ...

Pet Astrology: l’Oroscopo di luglio per il cane TGCOM

Gli amici a quattro zampe sono in cerca di coccole e attenzioni, con Venere che li rende super affettuosi La Pet Astrology ci racconta le previsioni dell’ Oroscopo dedicate al nostro cane, Segno pere ...Wow! We have the 4th of July, numerology and astrology in agreement. We can expect some interesting insight and wisdom to come through the tarot cards today. Let's see what today's reading provides ...