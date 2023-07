Pescara Sanità | Cgil | Regione Abruzzo ignora i veri problemi | servono fatti

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 4 luglio 2023) “Oggi abbiamo bisogno die non parole. Per l’ennesima volta l’assessorato alladelladiscute di organizzazione sanitaria senza fare i conti con icronici dellaabruzzese e cioè la grave carenza di personale sanitario sia nelle strutture ospedaliere sia in quelle territoriali”. Lo affermano il segretario generale dellaMolise, Carmine Ranieri, ed il segretario regionale dellaFunzione PubblicaMolise, Luca Fusari, al termine dell’incontro che si è svolto oggi con l’assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì, per discutere del sovraffollamento dei Pronto Soccorso, dell’attivazione del Cup di secondo livello per visite ...