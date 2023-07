Perrelli Sky | «La serie A ci interessa | partecipiamo all’asta dei diritti tv»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 4 luglio 2023) Si è tenuta oggi la conferenza stampa per la presentazione dei nuovi palinsesti di Sky al termine della quale è stato annunciato che l’azienda si è aggiudicata la messa in onda di Euro2024. L’emittente manderà in onda 51 partite della manifestazione che si svolgerà in Germania la prossima estate, di cui 20 in diretta esclusiva. Il nodo deitv è stato al centro di numero domande dopo che ieri è arrivata la fumata grigia della LegaA che ha respinto le offerte, poiché non congrue rispetto alle aspettative. La Lega aveva come obiettivo quello di 1,5 miliardi ma si è ridimensionata puntando almeno ad arrivare a 900 milioni l’anno. A una domanda sull’interesse per il prodotto di punta del calcio italiano e sullo svolgimento delle trattative private – attualmente in corso – Marzio(Executive Vice President di Sky ...