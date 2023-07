“Perché si è sbarazzata del marito” Isabella Ricci | choc dopo il divorzio | saltano fuori cose grosse a Dubai

(Di martedì 4 luglio 2023), nemmeno il tempo di tornare a farsi sentire e vedere su Instagram che i retroscena sul suoda Fabio Mantovani spuntano come funghi. In breve, un mesel’annuncio della separazione, avvenuta lo scorso 6 giugno, la ex dama di Uomini e Donne ha deciso di rompere il silenzio social. Lo ha fatto con un post: “Gli ultimi mesi sono stati difficili e complessi. Mi troverete un po’ dimagrita, ma il mio io è sempre forte. Mi siete mancati e vi racconterò qualche storia e vi porterò insieme a me, vi piacerebbe farmi compagnia?”. Sotto, ovvio, una pioggia di commenti: tanti la rivorrebbero a UeD, ma sono comunque felici di risentirla e rivederlatanti mesi di silenzio. Sui motivi dell’addio a Fabio Mantovani, però, niente di niente. Restano solo tanti punti interrogativi, ...

non racconta che ha investito lì dove si trova (credo a Dubai) e nel momento giusto si èdel marito mandandolo via senza motivo apparente! No, non lo dirà maiessere vittima ...non racconta che ha investito lì dove si trova (credo a Dubai) e nel momento giusto si èdel marito mandandolo via senza motivo apparente! No, non lo dirà maiessere vittima ...Occhi puntati in primis sulle vicende di Lara, la quale crederà di essersi... Lara rischierà i guai con Ida nelle puntate di Un posto al sole dal 19 al 23 giugnoIda ha fatto finta di ...