“Perché ha lasciato il marito” Isabella Ricci | spuntano commenti pesanti su lei e Fabio

Leggi su tuttivip

(Di martedì 4 luglio 2023) Nuovi retroscena sulla separazione più chiacchierata degli ultimi tempi, se un anno fa si chiacchierava di rotture del calibro di quella tra Ilary Blasi e Francesco Totti, oggi non si fa altro che parlare di cavalieri, di dame, di tronisti e corteggiatori di Uomini e Donne. Cosa si è saputo suMantovani? Inizialmente lei, bella, posata, sempre elogiata per la sua eleganza sin dai tempi del suo esordio da Maria De Filippi nelle vesti di dama del trono over di Uomini e Donne,era apparsa come la vittima della situazione per quanto riguarda il divorzio daMantovani. Ora la faccenda si sarebbe ‘ribaltata’.Mantovani, nuovi fatti dopo la separazione Lei aveva ...