Perché è stato rinviato a domani il derby Berrettini-Sonego a Wimbledon | il nuovo orario

(Di martedì 4 luglio 2023) AGGIORNAMENTO ORE 21.10 Il match trasarà il 3°(mercoledì 5 luglio) sul campo 12 dalle ore 12.00. In precedenza giocheranno Hadda Maia-Putintseva e Albot-Shapovalov. AGGIORNAMENTO ORE 18.45 Cancellati anche tutti i match cominciati e sospesi, anche Berretini-e Brengle-Errani. Si sta giocando solo sul Centre Court e sul Court 1, gli unici dotati di copertura. AGGIORNAMENTO ORE 18.15 Cancellati tutti i match non ancora cominciati: per quanto concerne i tennisti italiani, dopo quello di Lucia Bronzetti, slittano aanche gli incontri di Matteo Arnaldi e Marco Cecchinato tra gli uomini e di Camila Giorgi, Lucrezia Stefanini, Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini tra le donne. Rinviati in tutto 26 match femminili e 22 maschili. Gli altri match iniziati e sospesi ...

