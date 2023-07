Perché è stato rinviato a domani il derby Berrettini-Sonego a Wimbledon | causa e risultato parziale

(Di martedì 4 luglio 2023) AGGIORNAMENTO ORE 18.45 Cancellati anche tutti i match cominciati e sospesi, anche Berretini-e Brengle-Errani. Si sta giocando solo sul Centre Court e sul Court 1, gli unici dotati di copertura. AGGIORNAMENTO ORE 18.15 Cancellati tutti i match non ancora cominciati: per quanto concerne i tennisti italiani, dopo quello di Lucia Bronzetti, slittano aanche gli incontri di Matteo Arnaldi e Marco Cecchinato tra gli uomini e di Camila Giorgi, Lucrezia Stefanini, Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini tra le donne. Rinviati in tutto 26 match femminili e 22 maschili. Gli altri match iniziati e sospesi non riprenderanno prima delle ore 18.45 italiane. AGGIORNAMENTO ORE 17.30 Nuova comunicazione degli organizzatori: il gioco non riprenderà prima delle ore 18.15 italiane. AGGIORNAMENTO ORE 16.10 Nuova comunicazione degli organizzatori: il gioco ...

