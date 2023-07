Perché ci viene il prurito dopo aver fatto la doccia? Spiegazione e come evitarlo

Leggi su grantennistoscana

(Di martedì 4 luglio 2023) Vi è mai capitato di provarela? Ecco per quale motivo capita e quando è necessario chiamare un medico. Laè un piacere quotidiano a cui nessuno rinuncerebbe mai. D’inverno c’è chi preferisce “lavarsi a pezzi” per evitare l’impatto termico quando si esce dalla, ma c’è anche chi la amail calore provocato dal getto d’acqua è spesso un sollievo quando le temperature si fanno più rigide. Senza considerare che ladiventa per molti un rituale antistress, un momento della giornata nel quale non solo ci si lava dallo sporco che si accumula sulla pelle, ma anche delle tensioni e delle problematiche a cui dobbiamo far fronte quotidianamente. Vi è mai capitato di provare una sensazione ...