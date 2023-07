“Perché avete vietato la carne coltivata in Italia prima di avere i dati europei?” Lollobrigida non risponde e il suo ufficio stampa si raccomanda | “Faccia domande giuste” – La clip di Report

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 4 luglio 2023) “Peccato carnale”. Si intitola così un’inchiesta diandata in onda durante l’ultima puntata della trasmissione. La giornalista Giulia Innocenzi affronta il tema dellaa base cellulare che l’, primo paese al mondo a farlo, ha deciso di vietare. Il settore è in continua evoluzione, ma cosa succederebbe se la Commissione europea dovesse dare il via libera alla commercializzazione del prodotto? Innocenzi ha anche rintracciato il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco, per chiedergli sulla base di qualiabbia deciso di vietare la. “Secondo il principio di precauzione che l’Europa prevede come garanzia quando non esistono comprovati studi scientifici che permettono di garantire la salute dei ...