Pentathlon | l’Italia ha conquistato tre pass per Parigi 2024 | caccia all’ultima carta olimpica con gli uomini

Leggi su oasport

(Di martedì 4 luglio 2023) Con i dueolimpici nominali conquistati ai Giochi Europei 2023 da Alice Sotero e Giorgio Malan, uniti a quello centrato da Elena Micheli alle Finali di Coppa del Mondo 2023,è ad uno dall’avere il contingente massimo ai Giochi Olimpici dipotrà conquistare soltanto un altromaschile, dato che si possono portare alle Olimpiadi al massimo duee due donne: le ulteriori occasioni di qualificazione diretta saranno quelle dei Mondiali, sia nel 2023 che nel, ed in entrambe le circostanze occorrerà salire sul podio per andare a. In alternativa occorrerà far ricorso al ranking olimpico, che al momento porterebbe a7 ...