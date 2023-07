“Pellezzano Champions Cup” | aperte le iscrizioni

Leggi su zon

(Di martedì 4 luglio 2023) C’è grande attesa per il Torneo di Calcetto “Cup” che si terrà nell’ultima settimana di luglio e la prima settimana di agosto. Al torneo, organizzato dall’Assessorato allo Sport, parteciperanno i ragazzi appartenenti agli anni di nascita che vanno dal 2008 al 2015. Ogni girone sarà composto da categorie comprendenti due anni di età: 2008/2009; 2010/2011; 2012/2013; 2014/2015 Il torneo si terrà presso il campetto polifunzionale comunale della frazione Coperchia. Al raggiungimento del numero dei partecipanti saranno comunicate le date del torneo. Le, gratuite per tutti, sonoai ragazzi nati dal 2008 al 2015. Per info tel: 334.1671652 – 338.3157670 – 351.7275303 “E’ uno dei momenti di svago più attesi – ha detto il Sindaco Francesco Morra – ringrazio il ...