Pd | Schlein al ridicolo | incassa le bordate di De Luca e elude la replica minimizzando | beghe interne 

(Di martedì 4 luglio 2023) Tutti contro la, ma Depiù di tutti. La segretaria Pd. E ospite di In Onda su La7, alla luce delle aspre critiche mosse dal governatore campanostancamente: «Il cambiamento non piace a tutti, evidentemente non andrò a genio a tutti. Ma alle polemiche personali non rispondo. Rispondo con la politica…». E si ritorna a bomba sulle frecce avvelante scagliate da Deche, solo ieri, è tornato ad attaccare la segretaria del Pd con parole durissime. E parlando di «sequestro del Pd in Campania», e di sinistra italiana «estremamente povera e incapace di mantenere il nesso di coerenza tra quello che si dice a parole e il modo in cui si vive», riapre una ferita in seno al Pd, dura da sanare. Decontro la: ma al vetriolo la segretaria ...

Come titolò con rara mancanza del senso delil settimanale l'Espresso (per cui collabora): ... Elly(che lo legge sempre). Repubblica che lo intervista ogni cinque - sei giorni. Le ...Così la segretaria del Pd, Elly, parlando in un punto stampa davanti alla sede della ... Sul Mes, ha dichiarato il leader M5S, Meloni "è caduta nele si è auto dichiarata tafazziana. ...Così la segretaria del Pd, Elly, parlando in un punto stampa davanti alla sede della ... Sul Mes, ha dichiarato il leader M5S, Meloni 'è caduta nele si è auto dichiarata tafazziana. ...

Pd, Schlein al ridicolo, incassa le bordate di De Luca e elude la ... Secolo d'Italia

(Adnkronos) - Quanto accaduto in Commissione sul Mes “è il segno delle loro divisioni ma anche della irresponsabilità di questo governo, rispetto a impegni internazionali che l’Italia si è già assunta ...In Molise ha stravinto il centro-destra, che si conferma forza di attrazione per l'elettorato in questi primi mesi di governo nazionale.