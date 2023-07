(Di martedì 4 luglio 2023) Si mettevano d'accordo settimanalmente sul prezzo delper non farsi concorrenza: per questo motivo otto distributori di benzina di(cioè del Comune di Sondrio che è zona ...

Si mettevano d'accordo settimanalmente sul prezzo del carburante per non farsi concorrenza: per questo motivo otto distributori di benzina di Livigno (cioè del Comune di Sondrio che è zona ...Tema caldo della politica delle ultime settimane, il Mes è stato ed èle prime notizie riportate da telegiornali e giornali, ma l'opinione pubblica, sa di cosa si ... La riforma deldi ...... avevano ritenuto di proporre un rinnovo tal quale deldi Sindacato, per consentire di ...generata dalla mancanza di un adeguato confronto politico e che rischia di creare divisioniterritori, ...

Patto fra pompe di carburante a Livigno, maximulta del Garante ... Agenzia ANSA

Si mettevano d'accordo settimanalmente sul prezzo del carburante per non farsi concorrenza: per questo motivo otto distributori di benzina di Livigno (cioè del Comune di Sondrio che è zona extradogana ...Il secco botta e risposta tra Matteo Salvini, in qualità di leader della Lega, e Antonio Tajani, coordinatore e presidente in pectore di Forza Italia, oltre che vicepresidente del Ppe ...