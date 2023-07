Pattinaggio artistico a rotelle | Liberatore si conferma Campione d’Italia! Secondo posto per Giustino

(Di martedì 4 luglio 2023) Alessandroè ancorad’Italia. Per il terzo anno consecutivo nella massima categoria il bolognese ha infatti ottenuto la prima posizione alla rassegna tricolore di, trionfando con ampio margine nella gara individuale maschile appena conclusasi a Ponte di Legno. Una prova di carattere quella dell’emiliano che, dopo uno short contrassegnato da due errori di peso, è riuscito ad eseguire un programma libero d’alto profilo, proponendo un doppio axel e sette salti tripli, tra cui spicca la davvero notevole combinazione triplo flip/triplo toeloop, oltre che un buon triplo loop. Pur lasciando qualcosa sul piatto, in particolar modo nel triplo salchow pianificato in catena eseguito solo singolo, il detentore del titolo ha preso il largo non solo grazie alle ...

Precedente Venerdì Piacentini, il 7 luglio torna il Gran Galà delin Piazza Cavalli La tua pubblicità qui Invia segnalazioni Radio Sound Piacenza 24 WhatsApp 333 7575246 - Invia ...Scorrendo il programma venerdì 7 luglio ritorna il 'GRAN GALA' DEL'. Si tratta ormai uno degli appuntamenti più attesi dei Venerdì Piacentini, un successo che si ripete ogni ...Ci sraanno spazi culturali (a cura di Ali di Carta e della libreria Capitolo 18) spazi per lo sport con lo spettacolo di, ma soprattutto protagonista sarà il buon cibo di ...L'Italia del pattinaggio artistico a rotelle si stringe intorno a Michele Sica e Giovanni Capacci. In occasione dei Campionati Italiani 2023 di Ponte Di Legno, rassegna in fase di svolgimento in quest ...Oltre trenta minuti di chiacchierata tra analisi, aneddoti, retroscena e novità. A Figure2u, trasmissione interamente incentrata sul pattinaggio di figura in onda ogni martedì alle 20:20 sulla nostra ...