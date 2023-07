Pattinaggio artistico a rotelle | Alessandro Liberatore | “Soddisfatto al 60% | ma il libero si è fatto valere”

(Di martedì 4 luglio 2023) Per la quarta volta consecutiva (una da Junior, tre da Senior),ha vinto il titolo di Campione d’Italia. L’atleta emiliano ha infatti conquistato la prima posizione alla rassegna tricolore di Ponte di Legno, imponendosi con ampio margine dopo un segmento più breve contrassegnato da alcune sbavature. Il pattinatore seguito da Sara Locandro ed Andrea Aracu, intercettato dai microfoni della FISR, ha commentato la sua prestazione, tracciando un bilancio di questo primo stralcio di annata sportiva: “Mi sono laureato Campione d’Italia qui a Ponte Di Legno, la mia regione. Vivo qua vicino ed è sempre bello gareggiare davanti al pubblico di casa e sentire il calore del proprio posto. Dall’argento mondiale all’oro di oggi il viaggio è stato lungo e molto travagliato tra alti, bassi, pause, incidente, in mezzo c’è stata anche l’Artistic ...

Precedente Venerdì Piacentini, il 7 luglio torna il Gran Galà delin Piazza Cavalli La tua pubblicità qui Invia segnalazioni Radio Sound Piacenza 24 WhatsApp 333 7575246 - Invia ...Scorrendo il programma venerdì 7 luglio ritorna il 'GRAN GALA' DEL'. Si tratta ormai uno degli appuntamenti più attesi dei Venerdì Piacentini, un successo che si ripete ogni ...Ci sraanno spazi culturali (a cura di Ali di Carta e della libreria Capitolo 18) spazi per lo sport con lo spettacolo di, ma soprattutto protagonista sarà il buon cibo di ...L'Italia del pattinaggio artistico a rotelle si stringe intorno a Michele Sica e Giovanni Capacci. In occasione dei Campionati Italiani 2023 di Ponte Di Legno, rassegna in fase di svolgimento in quest ...Oltre trenta minuti di chiacchierata tra analisi, aneddoti, retroscena e novità. A Figure2u, trasmissione interamente incentrata sul pattinaggio di figura in onda ogni martedì alle 20:20 sulla nostra ...