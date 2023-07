Patanè | Terminati lavori primo black point via Nomentana

Leggi su romadailynews

(Di martedì 4 luglio 2023) “È stata completata la messa in sicurezza del’, l’incrocio tra viae via Zara-via Spallanzani spesso teatro, negli ultimi anni, di tragici incidenti stradali”: lo dichiara l’Assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio(nella foto). “Con la chiusura deidel– prosegue– compiamo un altro passo avanti in tema di sicurezza stradale, nel solco del programma ‘Vision Zero’ che ha l’obiettivo di ridurre entro 3 anni del 20% ed entro 10 anni del 50% il numero dei decessi e dei feriti gravi. A Roma muoiono molti più soggetti deboli della mobilità come pedoni e ciclisti rispetto alle altre città e la loro incolumità deve essere un obiettivo fisso e ...