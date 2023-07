Parte il Nato Innovation Fund per finanziare le startup in cui decide anche Cingolani | come funziona

(Di martedì 4 luglio 2023)in Italia il(Nif), il fondo annunciato dall’Alleanza Atlantica perstart-up tecnologiche, dall’intelligenza artificiale alle biotecnologie, da usare in modalità dual use, ovvero sia con finalità militari sia civili. Il ministro della Difesa Guido Crosetto, di concerto con gli altri dicasteri interessati, ha firmato un decreto che ufficializza di fatto l’inizio del percorsoin Italia. La cifra complessiva che i Paesi dellasi sono impegnati a destinare al nuovo fondo è di 1 miliardo di euro. L’Italia, per il 2023, ha stanziato una quota dicipazione di 7,65 milioni. Il fondo dell’Alleanza atlantica avrà sede ad Amsterdam e consentirà all’organizzazione militare di investire ...

