Parioli | coppia di anziani truffati per 1 milione di euro | si era spacciato per funzionario delle poste

Due anziani, 83 e 86 anni, sono stati vittime della truffa del nipote bisognoso di soldi ieri pomeriggio a Roma. La coppia, che abita ai Parioli, si è presentata al commissariato Villa Glori per raccontare quanto accaduto. I due hanno ricevuto la chiamata di un finto direttore delle Poste che chiedeva soldi per il nipote bisognoso.

Truffa nipote a Roma, coppia di anziani derubata ai Parioli: portati via gioielli e orologi per 1 milione di e ilmessaggero.it

Vittima dell’inganno, dall’ingente bottino di 1mln di euro, è stata una coppia di 83 e 87 anni del quartiere Parioli ...Il raggiro è stato commesso da un uomo che si è finto un direttore delle Poste contattato dal nipote degli anziani per avere un aiuto economico ...