papavero da oppio coltivato in casa | intervengono i Carabinieri a Nusco

(Di martedì 4 luglio 2023) Procede ininterrotta l'azione deidel Comando Provinciale di Avellino nel contrasto al fenomeno dello spaccio delle sostanze stupefacenti. In tale contesto, un'altra attività è stata ...

Nel corso dell'attività eseguita presso l'abitazione dei predetti, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 107 piante di papavero da oppio (papaver somniferum) coltivate nelle aiuole del giardino,...

Arrestati una 52enne e suo figlio a Nusco per coltivazione di ... Nuova Irpinia

Una piantagione per produrre sostanze stupefacenti coltivata nel giardino di casa. Madre e figlio, 52 e 28 anni, sono stati arrestati dai carabinieri a Nusco, in provincia di Avellino. (ANSA) ...Madre e figlio coltivavano papaveri da oppio in casa. Sono stati arrestati a Nusco dai carabinieri della locale Stazione, insieme ai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia ...