Paolo Bonolis dice addio per sempre | rivoluzione importante in Mediaset

(Di martedì 4 luglio 2023) Periodo dinella vita di, dopo la separazione dalla moglie Sonia Bruganelli arriva anche un altro. L’annuncio della fine della relazione con Sonia Bruganelli per i fan diè stato un fulmine a ciel sereno. In realtà qualche testata giornalistica aveva annunciato la possibilità che i due si stessero separando, ma il rumor riguardante il loro matrimonio era ricorrente ormai da qualche anno e i fan della coppia non ci facevano più caso.al suo programma più amato:– Ansa Foto – Grantennistoscana.itInoltre i diretti interessati avevano smentito la voce tramite un post sui social, mostrandosi affiatati come al solito. ...

Fotogallery - Oriana in vacanza con Daniele in montagna si spara le pose... NONOSTANTE LA SEPARAZIONE Fotogallery -e Sonia Bruganelli festeggiano insieme al party di 'Ciao Darwin' LE IMMAGINI Fotogallery - 'Chi', il carity dinner 'Al chiaro di luna' ESTATE 2023 Fotogallery - Maria De Filippi, vacanze ...Alberto Dandolo, firma di Dagospia, ha invece rivelato chi dovrebbe andare a rimpiazzare l'ex moglie di. Ci sarebbero trattative in fase avanzata con Paola Barale. Un nome convincente. ...proporrà una nuova edizione di ' Ciao Darwin ', l'ultima con ogni probabilità. Il conduttore, infatti, ha annunciato che presto dirà addio alla televisione . Dopo l'ufficialità della ...

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Paolo Bonolis è stato tradito da Sonia Bruganelli 'con un collega intimissimo': di chi si tratta La separazione tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli continua a far discutere. Secondo i beninformati, ...