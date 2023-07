Pantheon – Primo giorno | 21mila euri d’incasso

Leggi su romadailynews

(Di martedì 4 luglio 2023) ROMA – Alla fine della prima giornata risultano venduti 5.792 biglietti (3.835 in loco più 1.957 tramite piattaforma) per un incasso totale di 21.381 euro (14.635 euro sul posto e 6.746 online): è questo l’incasso della prima giornata dia pagamento. Accedere al monumento, infatti, da ieri ha un costo di 5 euro (ridotto a 3 per i giovani tra i 18 e i 25 anni). Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, parla di “successo oltre le previsioni”. E spiega: “Da ieri il sito nel cuore di Roma è allineato ai monumenti rappresentativi di tutto il mondo. È un risultato importante che riusciamo a raggiungere dopo pochi mesi dal nostro insediamento”. ACCESSO RESTA GRATUITO PER I RESIDENTI “Gli incassi saranno ripartiti tra il ministero, la Curia, che ne destinerà una parte per i poveri di Roma, e il Comune, che dovrà, però, impegnarsi a tenere in condizioni di ...