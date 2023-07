Pantheon a pagamento gran successo | Sangiuliano | “Ecco come verranno ripartiti gli incassi”

Quasi 6mila biglietti venduti per oltre 20mila euro di incasso: "la prima giornata dell'ingresso aalha fatto registrare un successo oltre le previsioni". Lo dice il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, a margine della sua visita aldove, da ieri, è previsto l'..."La prima giornata dell'ingresso aalha fatto registrare un successo oltre le previsioni. Da ieri il sito nel cuore di Roma è allineato ai monumenti rappresentativi di tutto il ...Nel primo giorno di ingresso asono stati incassati oltre 20mila euro per oltre 6mila presenze. Il- Basilica di Santa Maria ad Martyres è aperto tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ...

Incassati più di 21 mila euro in una sola giornata: il Pantheon a pagamento per il ministro della Cultura Sangiuliano è "un successo senza precedenti"