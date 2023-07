Pantheon | 20mila euro di incasso nel primo giorno con biglietto

(Di martedì 4 luglio 2023) (Adnkronos) – Quasi 6mila presenze per oltredineldi ingresso conal. “La prima giornata dell’ingresso a pagamento alha fatto registrare un successo oltre le previsioni. Da ieri il sito nel cuore di Roma è allineato ai monumenti rappresentativi di tutto il mondo. È un risultato importante che riusciamo a raggiungere dopo pochi mesi dal nostro insediamento”, ha dichiarato il ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, che si è recato ieri alin occasione dell’avvio dell’accesso a pagamento al costo di 5(ridotto a 3 per i giovani tra i 18 e i 25 anni). “Gli incassi saranno ripartiti tra il Ministero, la Curia, che ne destinerà una parte ...

Quasi 6mila biglietti venduti per oltre 20mila euro di incasso: "la prima giornata dell'ingresso a pagamento al Pantheon ha fatto registrare un successo oltre le previsioni". Lo dice il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, a margine ... Nel primo giorno di ingresso a pagamento sono stati incassati oltre 20mila euro per oltre 6mila presenze. Il Pantheon - Basilica di Santa Maria ad Martyres è aperto tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ...

