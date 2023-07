Palinsesti Sky | arrivano le serie su Mussolini | gli 883 e Call My Agent 2 con Elodie Riconfermata la Gialappa’s Band – Ecco cosa vedremo

(Di martedì 4 luglio 2023) Presentati oggi nella sede Sky a Milano – dopo lo slittamento causato dai funerali di Silvio Berlusconi e nello stesso giorno deiMediaset – tutti i titoli della prossima stagione, in mezzo ai festeggiamenti del ventennale del gruppo editoriale televisivo in Italia. Dal punto di vista dell’intrattenimento le conferme sono molte. Il ritorno a settembre della nuova edizione di “X Factor” con il ritorno di Morgan in giuria, dopo 9 anni, assieme a Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico. Alla conduzioneFrancesca Michielin. Terminato il talent show a dicembre inizierà subito dopo, come di consueto, “MasterChef Italia” con i confermati Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. A seguire la nuova stagione di “Pechino Express” con Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio. In programma anche gli episodi inediti di ...

, martedì 4 luglio, ha presentato i suoiin vista della stagione 2023/2024. Padroni di casa della conferenza stampa Alessio Viola e Federica Masolin. Presenti anche i vertici della ...... proprio nell'anno in cui celebra i suoi primi 20 anni in Italia, e ipromettono sorprese. A fare la parte del leone le nuove serieOriginal: si parte con la serie in sviluppo 'Piedone'...Riconfermati Ambra, Fedez e Dargen D'Amico X Factor 2023 , squadra che vince non si cambia, ma si arricchisce. Durante la presentazione deidella stagione autunnale,annuncia che per il celebre talent sono riconfermati Ambra, Fedez e Dargen D'Amico, mentre la trasmissione vedrà il ritorno di Morgan . Francesca Michielin ...

Nuovi palinsesto per i suoi primi vent’anni di Sky in Italia. Vent’anni di tutto. Vent’anni di innovazioni, di storie uniche, di grandi emozioni, che hanno cambiato le ...Tra le novità più attese della prossima stagione: X Factor con il ritorno di Morgan, la seconda stagione di Call my Agent – Italia ...