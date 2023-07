Palinsesti Sky 2023 24 | ecco tutti i programmi che vedremo in onda nei prossimi mesi

(Di martedì 4 luglio 2023) Oggi, martedì 4 luglio, sono stati presentati iSky per il prossimo autunno e per l’intera stagione televisiva annuale. Tra id’intrattenimento, Sky ha rinnovato lo show Sky Original X Factor, prodotto da Fremantle e trasmesso dal prossimo settembre. Al timone, ancora la cantante Francesca Michielin, mentre i giudici che formeranno la giuria saranno Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan. Confermato anche lo show targato Endemol Shine Italy MasterChef Italia, che dovrebbe partire a dicembre, con il ritorno in giuria di tre personaggi molto amati dal pubblico: Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Prevista anche una nuova stagione di Pechino Express, inla prossima primavera, per cui costituiscono ancora un’incognita i nomi dei possibili conduttori e concorrenti. Stando alle ...

È stato infatti annunciato, nel corso della conferenza stampa di presentazione dei, la novità legata al prossimo EURO 2024. "Sue in streaming su NOW sarà possibile assistere in ...... proprio nell'anno in cui celebra i suoi primi 20 anni in Italia, e ipromettono sorprese. A fare la parte del leone le nuove serieOriginal: si parte con la serie in sviluppo 'Piedone'...

Oggi, 4 luglio, Sky, la Casa dello Sport, celebra i suoi 20 anni. Un compleanno speciale festeggiato con un evento speciale: “Sky 20 anni: buon compleanno Casa dello Sport”, un ...Nuovi palinsesto per i suoi primi vent’anni di Sky in Italia. Vent’anni di tutto. Vent’anni di innovazioni, di storie uniche, di grandi emozioni, che hanno cambiato le ...