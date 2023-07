Palinsesti Sky 2023 2024 | tutte le novità su serie tv | show e sport

Leggi su panorama

(Di martedì 4 luglio 2023) Un’abbuffata ditv, tantoe la quota intrattenimento e news riconfermate in blocco. Sono questi i capisaldi deidi Sky Italia, cui quest’anno è toccato aprire le danze della presentazione delle: il broadcaster per la verità aveva organizzato un evento in grande stile previsto per metà giugno – per celebrare anche i vent’anni di attività – ma la morte e i funerali di Berlusconi hanno costretto i vertici a riprogrammare tutto. E così oggi, martedì 4 luglio, Sky ha finalmente svelato le sue carte: mentre Rai, Mediaset e Discovery da settimane sono in agitazione sul fronte del telemercato, in Santa Giulia non si sono scomposti più di tanto pensando più ai prodotti che a nomi nuovi. Ecco nel dettaglio tutto ciò che vedremo dal prossimo settembre, i ...