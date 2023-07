Palermo | Miccichè in auto blu per la cocaina | ipotesi peculato

Leggi su open.online

(Di martedì 4 luglio 2023) La procura di, che indaga sulla vicenda dello chef Mario Di Ferro accusato di aver procurato e cedutoa diversi esponenti di spicco della città, ha chiesto alla Guardia di finanza di acquisire il regolamento dell’Assemblea regionale siciliana che disciplina l’utilizzo dell’blu. Quello che gli investigatori vogliono chiarire è se Gianfranco, non indagato per la vicenda ma tra le persone con le quali sarebbe entrato in contatto Di Ferro, avesse diritto alla macchina di servizio senza alcuna limitazione. Secondo gli inquirenti, l’ex senatore ed ex presidente dell’Ars sarebbe andato più volte al ristorante Villa Zito per avere dosi didal gestore.non è indagato per questo, ma la domanda alla quale vuole trovare risposta la Procura è se il ...