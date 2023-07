Padel Mixto | premiato il team EcoPadel

(Di martedì 4 luglio 2023) Tutto pronto per il terzo evento di, con 10 formazioni che si ritroveranno a Terni dal 7 al 9 luglio in una competizione aperta ad atleti normodotati e con disabilità motoria nella stessa coppia.In campo ci saranno coppie provenienti da Campania, Abruzzo, Sicilia, Lazio oltre a...

Nella giornata di lunedì 3 luglio è stata premiato in Campidoglio il team EcoPadel composta da Roberto Punzo e Massimo Malizia, che rappresentarà Roma e il Lazio al terzo evento dia Terni (7 - 9 luglio). L'evento sportivo all'insegna dell'inclusività vedrà gareggiare dieci squadre che si affronteranno in una gara aperta ad atleti normodotati e con disabilità motoria ...

El gran resultado del equipo español estuvo compuesto por 21 oros, 17 platas y 19 bronces, solo por detrás de Italia.Histórica participación de España que consigue 21 oros, 17 platas y 19 bronces. La segunda nación más laureada por debajo de Italia, que ...