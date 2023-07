La vicenda è nata cinque anni fa dopo che un keniano in visita al "Pitt Rivers Museum" diaveva visto la collezione di oggetti d'arte masai e aveva chiesto all'ateneo di restituirli. La ...Leggi Anche Kenya: alla scoperta del magico Masai Mara 'Proprietari uccisi per derubarli' La direttrice degli studi museali di, Laura Van Broekhoeven, in quell'occasione aveva ammesso che l'...La vicenda è nata cinque anni fa dopo che un keniano in visita al "Pitt Rivers Museum" diaveva visto la collezione di oggetti d'arte masai e aveva chiesto all'ateneo di restituirli. La ...

Oxford ripaga tribù masai con 98 mucche per arte 'rubata' - Africa Agenzia ANSA

Due famiglie della tribù dei Masai del Kenya hanno ricevuto dall'Università britannica di Oxford 98 mucche come risarcimento "amichevole" per una collezione di manufatti originali che secondo loro son ...Un membro della tribù del Kenya ha notato nel museo dell'università britannica alcuni manufatti appartenenti ai propri avi. Da qui la richiesta di restituzione e l'offerta dei bovini, che però non è p ...