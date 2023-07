Ottavia è salva | la giovane speleologa è fuori dalla grotta VIDEO

(Di martedì 4 luglio 2023) AGI - LaPiana è uscitain cui era rimasta intrappolataserata di domenica 2 luglio. Il lungo e complesso intervento di recupero dei soccorritori si è concluso. Secondo quanto comunicato dal Soccorso Alpino e Speleologico, ladonn ha rivisto la luce alle ore 13:45 ed è stata trasportata in ospedale in eliambulanza. Le operazioni sono state rese difficili da una frattura a una gamba già operata nove anni fa. Se l'è procurata domenica pomeriggio mentre si arrampicava cadendo e sbattendo contro la parete. La speranza era di tirarlalunedì sera ma il peggioramento delle condizioni meteorologiche non lo ha consentito e tutto è stato rinviato di 36 ore. Il percorso all'interno dellaviene ...

Ottavia è salva, la giovane speleologa è fuori dalla grotta

