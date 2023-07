Ostia – Tragedia in spiaggia | 82enne perde la vita per un malore

(Di martedì 4 luglio 2023) Verso le 16 di questo pomeriggio un uomo di 82 anni ha perso la, sullain corrispondenza del Lungomare Duca degli Abruzzi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i Carabinieri che non hanno potuto far altro che constatare il decesso, probabilmente avvenuto a causa di un. Il tratto di, che si trova aPonente, nei giorni scorsi era finito al centro delle polemiche per l’assenza del servizio di assistenza ai bagnanti. (Red/ Dire)

L'uomo è annegato dopo essere stato colto da malore mentre stava facendo il bagno nello specchio d'acqua antistante la spiaggia libera sul lungomare Duca degli Abruzzi, aPonente. Per la ..."Esprimo profondo cordoglio per la morte dell'uomo colpito da malore sulla spiaggia libera Senape, aPonente. Quel tratto, dove già l'anno scorso ci fu un'altra, risulterebbe privo non ...E' accaduto proprio in queste ore ad. Oggi, martedì 4 luglio, ha perso la vita un uomo. Laè avvenuta nel tratto compreso antistante la spiaggia Senape, aPonente, dove non c'è il servizio di assistenza bagnanti. L'...

Malore durante il bagno in mare, uomo muore sulla spiaggia di Ostia RomaToday

Un uomo di 82 anni, romano ma residente in Germania, è morto dopo essere stato colpito da malore mentre stava facendo il bagno ad Ostia, all'altezza del Lungomare Duca degli Abruzzi.Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...