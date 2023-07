Ostia | arrestato Roberto Spada

(Di martedì 4 luglio 2023)a Civitavecchia, ha violato la sorveglianza speciale con obbligo di soggiornoè statoquesto pomeriggio dai carabinieri a Civitavecchia – a quanto apprende l’Adnkronos – con l’accusa di aver violato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Roma. L’esponente del clan diè stato fermato a bordo dell’auto, su cui viaggiava con la compagna, dai carabinieri di Civitavecchia e del Gruppo die verrà trasferito in carcere. L’arresto diarriva alla vigilia dell’udienza prevista domani in Cassazione davanti alla quinta sezione penale dopo il processo di Appello bis nei confronti del clan diper il duplice omicidio di due esponenti di un clan rivale, ...

La misura di prevenzione stabilisce per l'esponente del clan di Ostia l'obbligo di soggiorno nel comune di Roma. Il 43enne, già condannato in via definitiva a 6 anni per la testata al giornalista.