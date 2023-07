Ostia | 82enne annega mentre fa il bagno

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 4 luglio 2023) Malore nel tratto di mare davanti alla spiaggia libera Un uomo di 82 anni è morto nel mare di. L’uomo èto dopo essere stato colto da malorestava facendo ilnello specchio d’acqua antistante la spiaggia libera sul lungomare Duca degli Abruzzi, aPonente. Per la vittima, unnato a Roma ma residente in Germania, sono stati inutili i tentativi di rianimazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. “Esprimo profondo cordoglio per la morte dell’uomo colpito da malore sulla spiaggia libera Senape, aPonente. Quel tratto, dove già l’anno scorso ci fu un’altra tragedia, risulterebbe privo non solo di bagnini, ma anche di una basilare attrezzatura per la defibrillazione. È urgente riportare i servizi essenziali sul litorale di ...