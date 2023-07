Osimhen | il PSG si allontana? La notizia

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 4 luglio 2023) Victorgiura fedeltà al Napoli. Il centravanti è ancora esaltato dalla vittoria dello scudetto e non vede l’ora di iniziare la nuova stagione con gli azzurri. “Vincere lo scudetto è stato incredibile, mai vista una città più folle di Napoli per il calcio. Qui sono felice, non esiste posto migliore per me”. Sono queste le parole del bomber nigeriano riportate dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. In un calciomercato estivo dove gli addii importanti sembrano all’ordine del giorno, quello di Victorpotrebbe non far dormire sogni tranquilli ai tifosi napoletani. La società è stata chiara: il giocatore non si vende a meno di una cifra importantissima che si aggirerebbe tra i 150 e 180 milioni di euro. D’altro canto il centravanti nigeriano ha spiegato che a Napoli ha trovato una dimensione perfetta e, dopo aver vinto il primo ...