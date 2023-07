Osimhen | il Napoli offre 6 | 5 milioni più bonus e una clausola rescissoria valida dal 2024 Schira

(Di martedì 4 luglio 2023) Ilspinge per il rinnovo di Victor. Il club di De Laurentiis ha offerto all’attaccante nigeriano un aumento di stipendio a 6,5l’anno piùe si pensa di inserire nel contratto unada luglioper favorire l’affare. Lo scrive, su Twitter, Nicolò. “Ilspinge per bloccare Victorcon il prolungamento del contratto fino al 2027: pronto un importante aumento di stipendio a 6,5l’anno +. Unada luglio) potrebbe essere inclusa nell’affare”. #are pushing to ...

... oggi in scadenza nel 2025, che oggi sembra essere più vicino: i contatti sono continui, l'accordo non è stato ancora raggiunto, ma la trattativa tra ilprosegue a fuoco lento e con ...Si dice, che però prima deve vendere. Il domino delle punte non è ancora partito. In entrata gli ultimi arrivi di Zarraga e Quinta non entusiasmano ma bisogna andare cauti con i ...... capocannoniere della Serie A Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, ilsarebbe vicino ad un accordo per il rinnovo di contratto di Victor. Le parti stanno ancora ...

Fedele: “Le altre si sono impoverite, con Osimhen stravinceremmo il prossimo campionato” Tutto Napoli

Il Milan incontra oggi gli agenti di Frattesi: Colombo, Maldini o Pobega le contropartite. Pioli aspetta Pulisic e chiede anche Reijnders. L’Inter aspetta il via per Onana, Osimhen manda amore al Napo ...Victor Osimhen dichiara il suo amore per il Napoli e il Psg vira su Kolo Muani. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sul futuro dell'attaccante nigeriano: "Qualcosa è successo, non ...