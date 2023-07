Osimhen | adesso però non tradire il Napoli

(Di martedì 4 luglio 2023) In questo calcio che guarda spesso altrove, ormai privo non soltanto di bandiere o di fede ma di umanissimi ideali, Victorsceglie di uscire dal coro , di parlare liberamente di sé, di ...

In questo calcio che guarda spesso altrove, ormai privo non soltanto di bandiere o di fede ma di umanissimi ideali, Victorsceglie di uscire dal coro , di parlare liberamente di sé, di tracciare un orizzonte che gli appartiene e sembra diffondere un'aria nuova in questo micro - universo vizioso e pure un po' ..., però, dovrà cercare di esprimersi al massimo provando a far rinascere una squadra decaduta ... Intanto De Laurentiis è pronto a rinnovare il contratto di. Senza direttore sportivo sta ...Questo il giuramento di fedeltà di Victor. L'attaccante nigeriano è al centro di tante ... Ora lavoro duramente per vincere dell'altro, si può dire cheio sia dipendente dai trofei. Lo ...

Napoli, sì al rinnovo di Osimhen: la mossa di De Laurentiis Calcio in Pillole

L'attaccante nigeriano lancia un messaggio al suo popolo: l'azzurro è il suo futuro, a prescindere da ciò che potrebbe turbare lui o De Laurentiis ...Il futuro di Victor Osimhen si tinge ancora di azzurro. Le parole al miele del campione nigeriano, le strategie di mercato, il valzer delle punte e la dichiarata voglia matta di vincere ancora tanti..